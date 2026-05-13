Кремль сделал заявление о контактах с США

Россия и США находятся в постоянном контакте по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается контактов, мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, обмен информацией с украинской стороной ведется именно через США. Песков добавил, что у Москвы и Вашингтона также могло бы быть много взаимовыгодных проектов в случае завершения украинского конфликта или отказа США связывать развитие двусторонних отношений с его урегулированием.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США активизировались на фоне угроз со стороны Украины и ответных предупреждений в адрес Киева.