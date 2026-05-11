В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о словах Зеленского

Премьеру Армении Николу Пашиняну не нужно прибедняться и умалять масштаб или значимость своей страны, тем более лидера такой подход не красит, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Пашинян объяснил отсутствие реакции на антироссийские заявления президента Украины Владимира Зеленского тем, что не должен «реагировать на все подряд». Он также отметил, что Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.

Депутат напомнил, что в годы Великой Отечественной войны против нацизма сражались более 600 тысяч армян, 107 из них стали Героями Советского Союза.

«Думаю, все они были бы крайне удивлены узнать, что в Ереване с восторгом и почетом принимают неонациста, террориста, лидера преступного режима, нелегитимного главу. Причем не когда-нибудь, а как раз под годовщину разгрома нацизма. Приглашение Зеленского означает, что принимающая сторона одобряет его действия», — отметил Толмачев.

Парламентарий также считает, что заявление Пашиняна про «реагирование на все подряд» похоже на неуклюжую попытку оправдаться перед Россией и одновременно изобразить перед Европой «современного лидера нации». По его словам, сближение с Европой уже нанесло Армении экономический удар, а реакция армянского премьера — свидетельство политической недальновидности, которую Пашинян проявляет все чаще.

11 мая Пашинян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения. По словам политика, Ереван не преследует цели навредить интересам Москвы.