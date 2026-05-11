В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

В Кремле заявили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве
В Кремле заявили, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию все еще актуально.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин говорит об этом Трампу постоянно в ходе их телефонных разговоров.
"Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве", - сказал представитель Кремля.
Напомним, что в последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 29 апреля.