В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

В Кремле заявили, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию все еще актуально.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин говорит об этом Трампу постоянно в ходе их телефонных разговоров.

"Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что в последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 29 апреля.