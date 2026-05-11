Песков прокомментировал дискуссию в ЕС по кандидатуре Шредера

Главы европейских государств и правительств не дали ответ президенту России Владимиру Путину по кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль переговорщика на встрече Москвы и Брюсселя, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть, как в Европе отреагировали на инициативу главы России, согласились ли с выдвижением Шредера на роль переговорщика от ЕС.

«Нет. Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», — ответил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что предложение российского президента вызвало бурю обсуждений в Европе.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас категорически отвергла кандидатуру Шредера. Она объяснила это тем, что экс-канцлер лоббировал интересы российских компаний.