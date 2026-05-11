Канада ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

Канада расширила антироссийские санкции, включив в списки мать главы Чечни Аймани Кадырову, а также пять организаций.

Всего ограничения затронули 23 физических лица и пять компаний, сообщает МИД страны.

"Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении еще 23 физических и пяти юридических лиц", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Теперь под канадскими ограничениями находятся 80 физических и юридических лиц.

В санкционный список попала 72-летняя Аймани Кадырова. Среди организаций под ударом оказались добровольное общество содействия армии, авиации и флоту "ВОИН", волгоградский волонтёрский центр "Участие", Юнармия Севастополя, а также учебный центр и детский лагерь "Авангард".