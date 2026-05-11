Утверждения правительства Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы в Армении выглядят нелепо на фоне проводимой Лондоном внешней политики. Об этом заявили в российском посольстве в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

В диппредставительстве заявили, что «неоколониальная политика Лондона, которая ранее уже способствовала госперевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению».

В дипмиссии подчеркнули, что западным странам пора перестать вмешиваться в дела суверенных государств, «как недавно было сделано в Молдавии и Румынии».

«На воре шапка горит», — добавили в посольстве.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что выбранный Ереваном курс на сближение с западными странами неизбежно втянет Армению в антироссийскую повестку ЕС и повлечет для республики серьезные последствия — политические и экономические.

