Власти ряда зарубежных государств с недружественными режимами ведут планомерную работу по срыву голосования российских граждан на выборах в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года. О фактах административного давления и кампаниях по дезинформации сообщил в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

© Московский Комсомолец

«Рассматриваем участие в голосовании как первостепенный акт гражданского волеизъявления и подтверждения неразрывной связи соотечественников с Родиной», — заявил представитель министерства.

По словам Овечко, западные страны под вымышленными предлогами препятствуют организации избирательных участков в зданиях посольств и консульств, а также вводят персональные ограничения против сотрудников российских загранслужб.

«Через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс», — подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что кампания по запугиванию россиян за рубежом сочетается с искусственным созданием кадрового дефицита в дипмиссиях, возникшего после необоснованных высылок дипломатического персонала.

«Несмотря на все препятствия и объективные сложности, выборы состоятся, и российские граждане, находящиеся за пределами нашей отчизны, смогут реализовать свое конституционное право», — резюмировал представитель ведомства.

Овечко заверил, что даже в условиях сокращенного штата дипломатических представительств в западных странах, Москва обеспечит соотечественникам возможность участия в волеизъявлении.

Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий