В России оценили способность США забрать иранский уран без согласия

США не могут изъять обогащенный уран у Ирана без согласия Тегерана, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий — дело практически неосуществимое», — написал он.

Пушков добавил, что для проведения подобной операции необходим мир, соглашение о передаче обогащенного урана и подробно проработанный с МАГАТЭ план действий. По словам сенатора, обязательное условие — безусловное согласие и сотрудничество отказывающейся от ядерных материалов стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно США заберут из Ирана запасы обогащенного урана. До этого глава Белого дома утверждал, что вывоз урана в США является одним из ключевых условий возможной мирной сделки с Ираном. Также он подчеркнул, что в рамках соглашения Тегеран должен отказаться от эксплуатации своих подземных ядерных объектов.