Киселев высказался о конфликте Ирана и США

Иран чувствует свою силу в конфликте с США. Об этом заявил директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, его слова приводит РИА Новости.

«Вообще, Иран чувствует свою силу. Да, у Америки технологическое превосходство, но в асимметричном ответе Ирана перекрытие Ормузского пролива — как свершившийся факт», — подчеркнул Киселев.

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. По словам Уолтца, американский президент «дает все возможные шансы для дипломатии».