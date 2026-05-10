Посол Нечаев: властям ФРГ не запугать русских через запреты на День Победы

RT на русском

Властям ФРГ не запугать русских через запреты на День Победы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

© МИД РФ
«Это ни в коем случае не запугает нас, как и многих наших русских и русскоязычных соотечественников», — цитирует его РИА Новости.

Посол подчеркнул, что запреты со стороны немецких властей — недружелюбный шаг, но следование им носит вынужденный характер.

Ранее полиция Берлина задержала в Трептов-парке людей с триколором и георгиевской ленточкой.