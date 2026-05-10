Армения не имеет отношения к конфликту на Украине, но Москве очень важно, чтобы Ереван не выступал против России. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение в Ереване саммита с Евросоюзом (ЕС), где участвовала Украина.

Песков отметил, что считает нормальным соблюдение этикета и протокола при встрече политиков из недружественной Украины и союзной Армении.

— Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это (СВО — прим. «ВМ») — не война Армении, — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Он добавил, что Армения имеет право проводить любые мероприятия, включая саммит с ЕС, но в Москве считают ненормальным предоставление союзным Ереваном площадки для русофобских высказываний президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает сайт службы.

7 мая МИД России вызвал посла Армении в Москве Губгена Арсеняна, после чего заместитель главы ведомства Михаил Галузин заявил ему о неприемлемости предоставления «трибуны» Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России.