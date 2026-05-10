Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье, 10 мая, заявил, что руководство Украины по-прежнему не хочет мира. При этом страна «находится под внешним управлением», а Россия «уверенно продвигается» к достижению целей своей спецоперации. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта.

© Вечерняя Москва

По словам Слуцкого, Путин как верховный главнокомандующий обладает всей полнотой картины и на фронте, и по линии переговоров. Кроме того, в беседе с президентом США Дональдом Трампом он отметил, что Москва достигнет всех целей специальной военной операции (СВО).

— Что касается киевского режима, то (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский мира по-прежнему не хочет, корчится и паясничает перед европейской партией войны, как это было на 9 мая. Однако Украина находится под внешним управлением, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что по тону представителей США можно предположить, что администрация страны будет последовательно продолжать принимать усилия для урегулирования конфликта на Украине. Слуцкий отметил, что Россия благодарна США за это, передает Газета.Ru.

9 мая, во время ответов на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению. Глава государства подчеркнул, что США искренне стремятся к урегулированию кризиса, но он прежде всего является «делом России и Украины».