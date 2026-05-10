В Госдуме пояснили слова Путина о скором завершении конфликта с Украиной
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье, 10 мая, заявил, что руководство Украины по-прежнему не хочет мира. При этом страна «находится под внешним управлением», а Россия «уверенно продвигается» к достижению целей своей спецоперации. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта.
По словам Слуцкого, Путин как верховный главнокомандующий обладает всей полнотой картины и на фронте, и по линии переговоров. Кроме того, в беседе с президентом США Дональдом Трампом он отметил, что Москва достигнет всех целей специальной военной операции (СВО).
Он добавил, что по тону представителей США можно предположить, что администрация страны будет последовательно продолжать принимать усилия для урегулирования конфликта на Украине. Слуцкий отметил, что Россия благодарна США за это, передает Газета.Ru.
9 мая, во время ответов на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению. Глава государства подчеркнул, что США искренне стремятся к урегулированию кризиса, но он прежде всего является «делом России и Украины».