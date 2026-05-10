Депутат Слуцкий: Украина не хочет мира, но находится под внешним управлением

Газета.Ru

Президент Владимир Путин выразил мнение, что украинский конфликт может вскоре завершиться. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что в Киеве мира по-прежнему не хотят, однако Украина «находится под внешним управлением», а Россия «уверенно продвигается» к достижению целей своей спецоперации.

«Президент, как верховный главнокомандующий, обладает всей полнотой картины и на фронте, и по линии переговорного трека. Владимир Путин ранее в разговоре с [президентом США Дональдом] Трампом также говорил, что все цели СВО будут достигнуты. И Россия уверенно продвигается к решению этой задачи. Что касается киевского режима, то [президент Украины Владимир] Зеленский мира по-прежнему не хочет, корчится и паясничает перед европейской партией войны, как это было на 9 мая. Однако Украина находится под внешним управлением. И вполне можно предположить по тону американской стороны, что администрация Трампа будет последовательно продолжать принимать усилия для завершения украинского конфликта. Мы за это благодарны Вашингтону», — заключил он.

До этого президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

