В Европе практически не осталось политиков, с которыми можно вести переговоры. Единственным исключением являет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, рассказал журналистам News.ru эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в качестве переговорщика от ЕС желает видеть экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Европа негативно отреагировала на это — в столицах подчеркнули, что кандидатура друга Путина не устраивает лидеров западных стран.

«Теоретически Фицо может в будущем стать участником переговорного процесса от Европы, если американцы и [президент США Дональд] Трамп вернутся в большую [европейскую] повестку. Трамп и Фицо — это политики, с которыми надо разговаривать», — пояснил Самонкин.

Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

По его мнению, диалог с Фицо существенно перспективнее, чем с главой евродипломатии Каей Каллас или председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Он добавил, что Европа должна быть представлена национально ориентированными, здравомыслящими политиками.

Фицо допускал, что на него обрушится критика, но все же не побоялся прилететь в Москву, констатировал Самонкин.