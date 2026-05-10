Специальная военная операция на Украине обязательно завершится победой.

Такую уверенность выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Это наша война. И мы ее выиграем», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя ход боевых действий.

В Кремле неоднократно говорили, что цели операции будут достигнуты. Так, например, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинские власти рано или поздно осознают неизбежность необходимости вывести войска из Донбасса, что станет отправной точкой в сдвиге переговоров между Москвой и Киевом.

