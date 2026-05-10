Армения вправе проводить любые мероприятия, в том числе саммит с ЕС, однако в Москве считают ненормальным предоставление союзным Ереваном площадки для русофобских высказываний Владимиру Зеленскому. Такую оценку дал в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний, - заметил представитель Кремля. - Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном".

Путин допустил возможность «мягкого развода» с одной страной