Предложение президента России Владимира Путина сделать посредником в потенциальной дискуссии между Москвой и Евросоюзом бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера можно приветствовать как «очень большой жест». Об этом в комментарии ТАСС заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен.

Она отметила, что такая инициатива «привносит движение в германо-российские отношения», и поскольку в текущий момент Берлин не проявляет никакого интереса к общению с Москвой, то было бы «крайне важно возобновить диалог».

По мнению Дагделен, Москва намекает, что с помощью Шредера «можно было бы действительно пойти в направлении мирных переговоров» по Украине, а прекращение боевых действий на территории республики было бы «очень хорошей новостью для всей Европы».

Проблемой для назначения переговорщиком Шредера в Германии может стать его участие в многочисленных энергетических российских проектах. Сразу после ухода с поста канцлера в 2005 году он возглавил оператора Северо-Европейского газопровода (позднее — «Северный поток») и в дальнейшем занимал ключевые должности в крупнейших энергетических компаниях России. В том числе он сохраняет за собой пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»), отказавшись покидать его после 2022 года, несмотря на требования немецкого истеблишмента.

Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой

Инициатива BSW, даже если она будет высказана от лица партии, вряд ли повлияет на принятие решений, поскольку политическая сила не представлена в Бундестаге.

Ранее банк Sparkasse Hannover заблокировал счет экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Руководство финансовой организации признало слишком серьезной угрозу санкций США в случае дальнейшего зачисления средств на указанный счет.