Посол Ноздрев охарактеризовал отношения России и Японии

Двусторонние связи между Москвой и Токио переживают серьёзный кризис, перейдя в стадию «ледникового периода», сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости по итогам интервью с дипломатом.

Собеседник издания пояснил, что текущая ситуация стала прямым следствием присоединения руководства страны к антироссийским санкциям.

По его словам, местное правительство просто пошло на поводу у западных партнёров, разрушив выстроенный ранее диалог.

«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий «ледниковый период» в двусторонних связях», — констатировал Ноздрев.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить правительственную делегацию в Россию в конце мая, однако опровергло слухи о расширении двустороннего сотрудничества.