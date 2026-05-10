Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, прошедший праздник показал, что Россия действительно близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях. Меркурис обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин «заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что посещение иностранными лидерами парада Победы в Москве важно для России.