Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин сказал, что считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина своим другом. Об этом российский лидер сказал во время пресс-подхода, пишет РИА Новости.

Он выразил благодарность руководство КНР за личную поддержку лидера республики. «Господин Си Цзиньпин поддерживает лично, я это вижу и чувствую, поддерживает диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что Кремль готовится к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Китай. Москва должна объявить даты его визита одновременно с Пекином.