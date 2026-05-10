Европейский союз прекратил упоминать на площадке ОБСЕ о собственном участии в переговорном процессе по украинскому кризису, заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

Его слова приводит РИА Новости.

Как следует из публикации, сейчас в высказываниях западных государств в Вене просматривается иллюзия возможности нанесения России стратегического поражения.

Собеседник агентства пояснил, что ранее европейцы настойчиво требовали своего обязательного присутствия за столом переговоров, однако теперь из их выступлений эти тезисы полностью исчезли.

По его словам, зарубежные политики ободрились после манёвров США и стараются создать видимость успехов главы киевского режима Владимира Зеленского на фронте ради дальнейшей мобилизации ресурсов.

«Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает», — сказал Полянский.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что призывы стран ЕС к продолжению конфликта на Украине наводят на мысль об использовании украинцев как «прокси» против России.