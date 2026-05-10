Путин двумя словами описал бывшего премьера Британии Джонсона

Президент России Владимир Путин охарактеризовал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона как «представителя шоу-бизнеса». Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

Как рассказал российский лидер, после достижения стамбульских договоренностей с Украиной в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега», а именно президент Франции Эммануэль Макрон, позвонил и сказал, что Киев не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Он убедил Путина отвести войска от украинской столицы.

По словам Путина, тут же на Украину приехал «еще один представитель шоу-бизнеса» (тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон — прим. «Ленты.ру») и заявил, что соглашение с Россией подписывать нельзя, потому что оно является якобы несправедливым.

Ранее Владимир Путин назвал отправную точку событий на Украине. Президент отметил, что все началось с попыток ассоциации Киева с Европейским союзом (ЕС).