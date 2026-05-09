Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который пообещал поговорить с выбравшим День Победы в России вместо Дня Европы премьер-министром Словакии Робертом Фицо, следует знать, что без СССР никакого Дня Европы не было бы.

Об этом в комментарии РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — отметила дипломат.

Ранее Мерц заявил, что посетившего Парад Победы в Москве Фицо по возвращении из России ждёт разговор.