Лавров заявил о неспособности США продвигать договоренности Анкориджа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что США могут выйти из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что Москва подтверждает позицию о том, что на Аляске в августе 2025 года российский президент Владимир Путин принял предложение американского президента Дональда Трампа.

«Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать эту договоренность, это не наша проблема», — сказал Лавров журналистам.

До этого госсекретарь США сообщил, что разрешение украинского конфликта застопорилось, при этом США готовы сыграть «любую роль» в этом процессе.

8 мая Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для мирного процесса.

Ранее Песков заявил, что нет сигналов, что США выходят из переговорного процесса по Украине.