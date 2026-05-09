Указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве — это фиглярство и кривляние. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Зеленский привык «отрабатывать номера», но его «шутки» пропитаны ненавистью и злостью. «Все это очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить украинский народ», — отметил Шеремет.

Он указал, что памятные торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Дня Победы, прошли по всей России, и никому не было дела до «бумажек» Зеленского.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не требуется ничье разрешение, для того чтобы провести парад Победы в Москве.