Путин подтвердил, что Фицо передал ему слова Зеленского о готовности ко встрече

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова Владимира Зеленского о готовности ко встрече.

«Я услышал ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», — подчеркнул президент России.

Также в ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что он не предлагает встречу с Зеленским, но и не отказывается от неё.

Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву для личной встречи.