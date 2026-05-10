Западные политики обманывали всех, используя Украину для достижения своих геополитических целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Что такое Запад? Это так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Оно с нами и воюет руками украинцев", - рассказал президент, добавив, что они спровоцировали конфликт.

Стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе всех обманывали, заявил глава государства.

Обман, по его словам, начался в начале 90-х годов, когда заверяли, что НАТО не сделает ни шагу на запад.

Все это в совокупности спровоцировало сегодняшнюю ситуацию, заявил Путин.

