Конфликт на Украине приближается к завершению. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед журналистами по итогам Дня Победы.

— Я думаю, что дело идет к завершению (украинского конфликта — прим. «ВМ»), — подчеркнул российский лидер в ответ на вопрос одного из представителей прессы.

Он отметил, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта, но он прежде всего является «делом России и Украины», передает ТАСС.

8 марта Владимир Путин заявил, что украинский кризис появился в результате поддержки переворота в Киеве со стороны западных стран.

17 декабря 2025 года глава государства подчеркнул, что в случае, если Украина откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию вооруженного конфликта, Россия продолжит добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО) и устранения первопричин конфликта военным путем.

26 октября того же года депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что СВО на Украине может завершиться в любой момент, когда это будет приемлемо для России.