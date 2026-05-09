Путин припомнил Зеленскому игру на рояле, говоря о перемирии 9 Мая
Для России 9 мая — «не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах», а святой день. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя реакцию Киева на перемирие.
По словам главы государства, День Победы касается каждого россиянина, ни в какие игрушки, связанные с этим праздником, Россия не играет.
«Мы предложили перемирие 8-9 мая, но со стороны Киева потом начались игры по этому поводу, мы в эти игры не играем», — подчеркнул президент.