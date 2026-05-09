Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву для личной встречи

Глава киевского режима Владимир Зеленский, если он хочет и предлагает личную встречу, может приехать в Москву.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Большом Кремлёвском дворце президент России Владимир Путин.

«Если кто-то предлагает, пожалуйста, тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — сказал он.

Также в ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что он не предлагает встречу с Зеленским, но и не отказывается от неё.