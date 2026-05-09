Путин: при попытках сорвать 9 Мая РФ нанесла бы ответный удар по Киеву

Россия была готова нанести массированный ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Как вы знаете, в начале Министерство обороны [РФ] выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева", - подчеркнул Путин.