Путин: МО пока не докладывало о провокациях Украины в День Победы

Российский лидер Владимир Путин заявили, что представители Министерства обороны страны пока не докладывали ему о провокациях украинской стороны в День Победы.

Об этом президент сказал на выступлении перед журналистами после серии международных встреч.

«Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом... Сейчас вернусь на рабочее место, там доложат военные», — подчеркнул глава государства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ.