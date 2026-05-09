Президенты России и Абхазии обсудили развитие отношений

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, который приехал в Москву на торжества в честь Дня Победы.

"Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода абсолютно естественно: больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне, 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Были и те, кто имел три ордена Славы", - сказал Путин. "И из представителей титульной нации 17 тысяч погибло. Это просто тоже невероятно", - добавил он.

Путин также отметил позитивные изменения в двусторонних отношениях. Так, товарооборот за предыдущий год вырос на 16 процентов.