Ушаков оценил возможность встречи Путина  и Трампа в КНР

Встреча российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Китае вряд ли реальна. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

Во время беседы с журналистами Ушакова спросили, считает ли он возможной встречу двух лидеров в Китае.

«По-моему, нереально», — ответил помощник президента.

Дональд Трамп планирует приехать в Пекин 14-15 мая, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально этот визит планировался на конец марта — начало апреля, но поездку перенесли из-за войны США с Ираном.