Кремль анонсировал выступление Путина перед СМИ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал выступление российского лидера Владимира Путина перед СМИ, передает ТАСС.

Помощник политика уточнил, что глава государства даст брифинг.

Утром в Москве состоялся парад Победы. Речь Путина на мероприятии длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Лидер отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

Глава государства напомнил, что нацисты вероломно напали на СССР, планируя захватить его богатейшие ресурсы и полностью уничтожить культуру страны, поработив советский народ. После пролета пилотажных групп президент РФ пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии. Затем в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.