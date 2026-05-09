Фицо передал Путину сигналы Зеленского о готовности ко встрече

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал президенту РФ Владимиру Путину слова Владимира Зеленского о готовности ко встрече. Об этом российский лидер сообщил во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона слышит об этой не в первый раз. Глава государства также отметил, что встреча с Зеленским «должна стать окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. Также Ушаков прокомментировал сигналы Зеленского о готовности к встрече, переданные Путину Робертом Фицо, назвав их «старыми» и «звучавшими и в прошлом».