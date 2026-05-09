Ушаков рассказал, как долго РФ и США вели переговоры по поводу перемирия на Украине

Россия и США два дня вели переговоры перед достижением договоренностей о перемирии и обмене пленными с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы два дня вели переговоры на этот счет телефонные, представители российской администрации и американской», — сказал представитель Кремля.

Так Ушаков ответил на вопрос, как Москва узнала о предложении президента США Дональда Трампа по перемирию и обмену пленными с Украиной.

Также помощник главы государства уточнил: существует договоренность о перемирии по 11 мая между Москвой и Киевом.

До этого Ушаков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не передавал через премьер-министра Словакии Роберта Фицо посланий для Владимира Путина. Однако, по его словам, политики говорили об украинском конфликте.

Также помощник российского лидера рассказал, что контакты России и США активизировались, в частности, на фоне угроз со стороны Украины.

Ранее в Кремле назвали указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком.