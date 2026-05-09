Вероятность встречи Путина с Трампом в Китае оценили

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в вероятности встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Китае. Его оценку приводит РИА Новости.

Президент США посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит планировали на 31 марта — 2 апреля, однако поездку перенесли из-за ситуации вокруг Ирана.

«По-моему, нереально», — сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о вероятной встрече Путина и Трампа.

Ранее президент США заявил о готовности направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию украинского конфликта.

8 мая Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны.