$74.388.55

Ушаков: если Зеленский хочет встречи с Путиным, пусть звонит в Москву

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин не раз выражал готовность принять украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил РИА Новости помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

В Кремле заявили о готовности Путина принять Зеленского
© Газета.Ru
«Наш президент несколько раз отвечал, что, если он (Зеленский. — «Газета.Ru») хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры», — сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что то, что передает украинский президент, «зависает в воздухе».

Так, в прошлом году в рамках Петербургского экономического форума Путин во время общения с представителями международных информационных агентств сказал, что готов встретиться с Зеленским, « но чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

При этом лидер РФ отметил, что вопрос заключается в легитимности украинского лидера: на документах должна стоять подпись законных властей, «а то придет следующий президент и выбросит это все в помойку». Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет и способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения.