Путин встретился с лидером Лаоса в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит в зале ордена святой Екатерины в Кремле переговоры с прибывшим в Москву на торжества в честь Дня Победы президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

В состав российской делегации на переговорах вошли глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Россия и Лаос поддерживают регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Тхонглун Сисулит последнее время посещает Россию ежегодно. В июле 2025 года президент Лаоса приезжал в РФ с официальным визитом. В 2024 году лаосский лидер был в России дважды — в мае на праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в октябре на саммите БРИКС в Казани.

Нынешняя встреча также проходит на полях торжеств в честь 81-й годовщины Победы. Стороны традиционно обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества, энергетики, образования и культурных связей.