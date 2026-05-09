Российский сенатор Алексей Пушков предложил немецкому канцлеру Фридриху Мерцу повесить в своём кабинете фотографию Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

Так Пушков прокомментировал поздравление Мерца с днём освобождения Германии от нацизма — в своём заявлении канцлер не упомянул о роли Красной армии в победе над Гитлером.

«Этот знаменитый снимок должен висеть в кабинете немецкого канцлера, находящегося в здании прямо напротив Рейхстага. Напоминает об уроках прошлого и должно помочь избежать непоправимых ошибок. Если канцлер способен хоть что-то понимать», — написал сенатор в Telegram.

Ранее Мерц опубликовал заявление по случаю годовщины освобождения от нацистского режима, не упомянув солдат Красной армии.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер уклонился от ответа на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.