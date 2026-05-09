Путин и премьер Словакии завершили переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча продлилась более полутора часов.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

В состав делегации РФ вошли генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский лидер коротко пообщался с премьером Словакии тет-а-тет перед началом официальных переговоров. После Путин и Фицо продолжили общение в Кремле с участием делегаций.

Одной из тем беседы стал маршрут, по которому словацкий политик добирался в Москву: премьер пересек Чехию, Германию, Швецию и Финляндию из-за запретов других стран.

Путин обратил внимание, что из-за ограничений на полеты Фицо пришлось провести много времени в самолете. В ответ премьер пошутил, что это все равно «лучше, чем ехать на машине». Российский лидер, смеясь, добавил, что «это еще и лучше, чем передвигаться на лошади».

