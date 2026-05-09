Иностранный лидер назвал Россию «вторым домом»

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим сравнил Россию с «вторым домом». С таким заявлением политик выступил в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом», — подчеркнул малайзийский лидер.

Султан Ибрагим поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием в Москве в рамках торжественных мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на поступательное развитие двусторонних отношений с Малайзией. Российский лидер добавил, что Москва и Куала-Лумпур активно сотрудничают на международной арене, в том числе в рамках ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).