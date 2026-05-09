Ушаков сделал уточнения по поводу передачи Фицо Путину посланий от Зеленского
Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал российскому лидеру Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Переговоры в Кремле лидеров двух государств длились, как уточняется, более полутора часов.
«Никаких посланий Зеленский через него не передавал..., - сказал Ушаков журналистам. - Не было послания».
Между тем ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным конфликт на Украине.