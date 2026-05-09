Президент России Владимир Путин не получал посланий от Владимира Зеленского, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ничего ему не передавал при встрече, рассказал репортерам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне российские массмедиа сообщили, что украинский лидер якобы передал Фицо письмо с тем, чтобы премьер передал его Путину.

Журналисты попросили помощника президента раскрыть, действительно ли состоялась передача послания, какие темы оно затрагивало.

«Никаких посланий Зеленский через него не передавал. Не было послания», — ответил Ушаков.

Напомним, что высокопоставленные словацкие чиновники в последние месяцы ни разу не посещали Киев.