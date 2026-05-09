Фицо рассказал Путину об итогах встречи с Зеленским

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации», — сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Фицо не передал Путину посланий от Зеленского.