В Кремле прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия

Перемирие, объявленное по случаю Дня Победы, будет продолжаться три дня. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», — подчеркнул помощник российского лидера.

Таким образом Ушаков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что перемирие может продлиться дольше согласованного срока.