Путин высказался о восстановлении торговли со страной ЕС

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву поможет понять, каким путем можно восстановить торговлю между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Сегодня Путин встретился с Фицо в Кремле, после торжественного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы исходим из того, что ваш сегодняшний визит поможет нам понять, что можно сделать для того, чтобы восстановить наш торговый оборот и развивать его дальше», — сказал российский лидер.

Роберт Фицо — единственный лидер из ЕС, приехавший в Москву на День Победы. Наблюдатели полагают, что на его переговорах с Путиным речь пойдет не только об экономике, но и об украинском конфликте. Ряд СМИ на этой неделе отмечал, что Фицо может привезти в Москву некое «послание Зеленского».