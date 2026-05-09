Ушаков рассказал о реакции Запада на рекомендации для дипломатов покинуть Киев

Ушаков: страны Запада с понимаем отнеслись к рекомендации РФ покинуть Киев

Газета.Ru

Большинство столиц западных государств с понимаем отнеслись к рекомендации РФ покинуть Киев. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», — сказал Ушаков.

По словам помощника главы государства, ударов по Красной площади не было, в связи с чем не последовало и массированного ответного ракетного удара по украинской столице.

7 мая МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Москва призвала отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».