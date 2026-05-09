Выступление президента России Владимира Путина на военном параде, посвящённом 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, привлекло пристальное внимание западных средств массовой информации. Как сообщает РИА Новости, британское издание Daily Express, комментируя речь главы государства на Красной площади, вышло с броским заголовком, в котором расценило прозвучавшие слова как прямое предупреждение всему миру. Особый акцент журналисты сделали на фразе российского лидера о том, что победа всегда была и всегда будет за Россией.

В публикации Daily Express слова Владимира Путина характеризуются как сенсационные. Подобная трактовка демонстрирует, сколь пристально на Западе следят за риторикой Москвы, интерпретируя её в русле текущей геополитической напряжённости.

Девятого мая на Красной площади прошёл масштабный военный парад, посвящённый 81-й годовщине разгрома нацистской Германии. За торжественным прохождением войск и демонстрацией военной техники наблюдали тысячи зрителей, а также многочисленные высокопоставленные зарубежные гости. Среди них были лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер-министр Словакии и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

После завершения парада в Кремле состоялся торжественный приём, на котором присутствовали все прибывшие иностранные делегации. Широкое представительство зарубежных гостей наглядно продемонстрировало, что, несмотря на попытки западных стран изолировать Россию на международной арене, Москва продолжает оставаться центром притяжения для множества государств, разделяющих общие ценности и историческую память о Великой Победе.